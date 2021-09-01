01.09.2021 (09:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели спортивную викторину для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для юнармейцев спортивную викторину, посвященную Дню знаний.

В рамках мероприятия юнармейцы соревновались в ловкости и быстроте при выполнении упражнений с обручами, гимнастическими мячами и другим спортивным инвентарём. В ходе эстафеты юнармейцы решали логические задачи и ребусы.

Мероприятие также включало в себя вопросы спортивного характера. Юнармейцы разгадывали вид спорта по выданным карточкам с описанием правил.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят для юнармейцев военно-патриотические, культурные и спортивные мероприятия.

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