31.08.2021 (18:44)

Рядовой спортивной роты ЦСКА из Санкт-Петербурга стал бронзовым призером этапа Кубка Европы по триатлону

В сербском городе Велико-Градиште прошел этап Кубка Европы по триатлону среди юниоров «Серебряное озеро».

Команда России, в состав которой вошли рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Павел Сорокин вместе с Анной Горевой, Дарьей Захаровой и Дмитрием Карпеевым, стала бронзовым призером в смешанной эстафете. Ребята преодолели плавание 0,25 км, велогонку 5 км и бег 1,5 км с результатом 1 час 9 минут и 35 секунды.

Первое место заняла команда Испании, финишировав с результатом 1 час 8 минут и 51 секунды и опередив команду Швейцарии на 0,81 секунды

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