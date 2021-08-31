31.08.2021 (17:32)

Армейская легкоатлетка Мария Ласицкене стала второй на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже

В Париже (Франция) на этапе «Бриллиантовой лиги» прошли соревнования в прыжке в высоту у женщин. Армейская легкоатлетка капитан ВС РФ Мария Ласицкене второй результат.

Победила австралийка Никола Макдермотт, показавшая результат 1,98 метра. Спортсменка ЦСКА также взяла высоту 1,98 метра, но уступила победительнице по количеству попыток.

Замкнула тройку лучших украинка Ирина Геращенко - 1,95.

Мария Ласицкене квалифицировалась в финал сезона легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига». Турнир состоится 8-9 сентября в швейцарском Цюрихе.

В финале также выступит лейтенант Илья Иванюк.

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