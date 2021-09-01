01.09.2021 (08:50)
Экипаж МРК «Углич» Каспийской флотилии отработал борьбу за живучесть корабля
Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Углич» Каспийской флотилии принял участие в комплексной тренировке по борьбе за живучесть корабля на специальных тренажёрах учебно-тренировочного комплекса (УТК) «Каспий».
Моряки отработали задачи на двух учебных точках УТК. Они изучили теоретические основы борьбы за живучесть, состав комплекта аварийного снабжения, а также применение и установку основных видов пластырей: кольчужного, облегчённого, шпигованного, учебного (пластырь Макарова) и деревянного жёсткого пластыря.
Также личный состав поочередно отрабатывал действия по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, по заделыванию пробоин в корпусе и по устранению забортной воды. В помещениях, имитирующих различные внутренние корабельные отсеки, военнослужащие в условиях, максимально приближенных к боевым, с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, совершенствовали навыки выполнения нормативов по спасению корабля. Особое внимание было уделено слаженности действий команд в различных условиях и при поступлении новых вводных.
На Каспийской флотилии тренировки по борьбе за живучесть проводятся на регулярной основе еженедельно со всеми экипажами боевых кораблей, в том числе и с личным составом катеров и судов обеспечения флотилии. Возможности УТК позволяют одновременно подготовить до трех аварийных партий в течение месяца.
Всего в тренировке было задействовано порядка 30 военнослужащих экипажа малого ракетного корабля «Углич».