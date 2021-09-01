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01.09.2021 (08:50)

Экипаж МРК «Углич» Каспийской флотилии отработал борьбу за живучесть корабля

Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Углич» Каспийской флотилии принял участие в комплексной тренировке по борьбе за живучесть корабля на специальных тренажёрах учебно-тренировочного комплекса (УТК) «Каспий».

Моряки отработали задачи на двух учебных точках УТК. Они изучили теоретические основы борьбы за живучесть, состав комплекта аварийного снабжения, а также применение и установку основных видов пластырей: кольчужного, облегчённого, шпигованного, учебного (пластырь Макарова) и деревянного жёсткого пластыря.

Также личный состав поочередно отрабатывал действия по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, по заделыванию пробоин в корпусе и по устранению забортной воды. В помещениях, имитирующих различные внутренние корабельные отсеки, военнослужащие в условиях, максимально приближенных к боевым, с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, совершенствовали навыки выполнения нормативов по спасению корабля. Особое внимание было уделено слаженности действий команд в различных условиях и при поступлении новых вводных.

На Каспийской флотилии тренировки по борьбе за живучесть проводятся на регулярной основе еженедельно со всеми экипажами боевых кораблей, в том числе и с личным составом катеров и судов обеспечения флотилии. Возможности УТК позволяют одновременно подготовить до трех аварийных партий в течение месяца.

Всего в тренировке было задействовано порядка 30 военнослужащих экипажа малого ракетного корабля «Углич».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военно-Морской Флот
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