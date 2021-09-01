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01.09.2021 (08:40)

Разведчики ЮВО из Ставрополья десантировались в горах Северной Осетии

Разведчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, завершили мероприятия воздушно-десантной подготовки на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии.

Перед десантированием военнослужащие прошли теоретический курс по воздушно-десантной подготовке, во время которого изучили парашютные системы и способы их укладки, действия в воздухе и при приземлении, а также при возникновении нештатных ситуаций. Перед прыжками разведчики сдали необходимые зачеты, прошли инструктаж по технике безопасности и провели предпрыжковые тренировки на воздушно-десантном комплексе.

Каждый военнослужащий совершил до 10 парашютных прыжков различной сложности из вертолетов Ми-8АМТШ с парашютом Д-6 серии 4 с минимальных высот для десантирования, в том числе с оружием.

Первый прыжок военнослужащие совершили с высоты от 800 до 1000 м, последующие прыжки с 600 м на ограниченной площадке приземления.

После приземления военнослужащие выполнили сбор в указанной точке и затем захватили объект условного противника.

В мероприятиях боевой подготовки приняли участие свыше 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 30 единиц техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Разведывательные подразделения , Южный военный округ , Воздушно-десантная подготовка
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