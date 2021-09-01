01.09.2021 (07:00)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине готовятся ко Дню окончания Второй мировой войны

С военнослужащим армейского корпуса ВВО на Сахалине прошла тренировка торжественного шествия посвящённого Дню окончания Второй мировой войны и освобождения Сахалина и Курильских островов от милитаристских захватчиков.

Репетиция парадных расчётов проводилась под руководством заместителя командира армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) генерал-майора Валерия Шкильнюк.

В военном шествии в честь Дня окончания Второй мировой войны, которое состоится 3 сентября на площади Славы в городе Южно-Сахалинске, примет участие порядка 400 человек, в том числе военнослужащие армейского корпуса представителей других ведомств и подразделений МЧС Сахалинской области.

После проведения торжественных мероприятий, в рамках культурно-массовой программы, возле музея Победы для гостей и жителей и города состоится показательное выступление военнослужащих разведывательной роты мотострелкового соединения, а также пройдёт концертная программа военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона.

На Курильских островах военнослужащие армейского корпуса ВВО проведут реконструкцию исторических событий 1945 года – «Курильская десантная операция».

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