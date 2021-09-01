Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.09.2021 (08:30)

Десантно-штурмовые подразделения Каспийской флотилии выполнят высадку морского десанта на необорудованный участок побережья

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в рамках батальонного тактического учения приступили к подготовке высадки в составе морского десанта на необорудованный участок морского побережья в Дагестане.

Ранее морские пехотинцы провели розыгрыш учебного боя в обороне на полигоне Аданак, затем в составе механизированных колонн выдвинулись на бронетранспортёрах БТР-82А и БТР-70М в район полигона Турали, совершив марш протяженностью более 80 км.

Прибыв в назначенный район, военнослужащим десантно-штурмовых подразделений была поставлена задача – провести захват необорудованного участка морского побережья с высадкой морского десанта на бронетранспортёрах с десантных катеров и быстроходных лодок БЛ-820. Также личному составу батальонной тактической группы предстоит отработать задачи противодесантной обороны побережья при поддержке артиллерийских подразделений и авиации.

Десантно-штурмовые подразделения провели проверку герметичности, а также готовности силовых узлов и агрегатов боевой техники к выполнению задач в море, на заключительном этапе произвели погрузку основных сил десанта на десантные катера флотилии. Подразделения морской пехоты заняли район обороны, выполнили инженерное оборудование позиций и провели противодесантные мероприятия на полигоне Турали.

Всего в мероприятиях боевой подготовки принимает участие более 500 военнослужащих флотилии, задействовано около 150 единиц боевой техники, в том числе бронетранспортеры, 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм минометы «Сани», а также десантные катера типа «Серна».

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЮВО отбили атаку условных террористов, применивших химическое оружие
Военнослужащие ЮВО из Северной Осетии совершают марш на полигон в Ставропольском крае в рамках тактического учения
В День знаний военнослужащие ЮВО напутствовали кадетов и суворовцев на образцовую учебу
На Кавказе и в Ростовской области стартовали масштабные двусторонние батальонные тактические учения

Метки:
Морская пехота , Каспийская флотилия , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false