01.09.2021 (08:30)

Десантно-штурмовые подразделения Каспийской флотилии выполнят высадку морского десанта на необорудованный участок побережья

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в рамках батальонного тактического учения приступили к подготовке высадки в составе морского десанта на необорудованный участок морского побережья в Дагестане.

Ранее морские пехотинцы провели розыгрыш учебного боя в обороне на полигоне Аданак, затем в составе механизированных колонн выдвинулись на бронетранспортёрах БТР-82А и БТР-70М в район полигона Турали, совершив марш протяженностью более 80 км.

Прибыв в назначенный район, военнослужащим десантно-штурмовых подразделений была поставлена задача – провести захват необорудованного участка морского побережья с высадкой морского десанта на бронетранспортёрах с десантных катеров и быстроходных лодок БЛ-820. Также личному составу батальонной тактической группы предстоит отработать задачи противодесантной обороны побережья при поддержке артиллерийских подразделений и авиации.

Десантно-штурмовые подразделения провели проверку герметичности, а также готовности силовых узлов и агрегатов боевой техники к выполнению задач в море, на заключительном этапе произвели погрузку основных сил десанта на десантные катера флотилии. Подразделения морской пехоты заняли район обороны, выполнили инженерное оборудование позиций и провели противодесантные мероприятия на полигоне Турали.

Всего в мероприятиях боевой подготовки принимает участие более 500 военнослужащих флотилии, задействовано около 150 единиц боевой техники, в том числе бронетранспортеры, 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм минометы «Сани», а также десантные катера типа «Серна».

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