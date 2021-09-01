01.09.2021 (09:25)

В Воздушно-космических силах завершился фотоконкурс «Я служу в ВКС!»

В Воздушно-космических силах завершился фотоконкурс «Я служу в ВКС!». Церемония награждения победителей и открытие выставки финалистов VI Всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС!» пройдет 10 сентября в Камерном зале Центрального академического театра Российской Армии.

В мероприятии примут участие ветераны, военнослужащие, юнармейцы, представители творческой интеллигенции и министерств и ведомств Российской Федерации и города Москвы.

«Я не первый раз вхожу в состав жюри данного фотоконкурса и с большим интересом наблюдаю за его развитием. В этом году были присланы работы из 20 регионов страны: Амурской, Калининградской, Астраханской, Тверской, Липецкой, Московской, Ленинградской, Иркутской и других областей», – сказала двукратная олимпийская чемпионка, заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по военно-политической работе Светлана Ишмуратова.

В состав жюри VI конкурса вошли известные, профессиональные фотографы, художники, журналисты, государственные и общественные деятели, среди которых: директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, директор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Татьяна Самарская, председатель Центрального совета Союза ветеранов Космических войск генерал-майор Владимир Байкин, редактор отдела культуры, член редколлегии, корреспондент газеты «Красная звезда», главный редактор Российского информационного агентства «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин и др.

«Конкурс «Я служу в ВКС!» проводится уже шестой год. Число участников уже идет на тысячи, а количество работ еще больше. Проект вполне предсказуемо эволюционировал из узковедомственного во всероссийский конкурс», – сказал начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил Российской Федерации заслуженный работник Российской Федерации Владимир Лужбин.

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