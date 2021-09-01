01.09.2021 (08:20)

Военнослужащие ЮВО отбили атаку условных террористов, применивших химическое оружие

В Ростовской области состоялось тактико-специальное учение по наведению временной переправы через водную преграду и по её обороне в условиях химической атаки условного противника.

Подразделения инженерной службы и материально-технического обеспечения (МТО) расчистили подъездные пути и навели временную переправу через реку Северский Донец с помощью комплекта малого автодорожного разборного моста (МАРМ). Затем по возведённому мосту проследовали колонны военной автомобильной и бронированной техники.

Основным эпизодом учения стала оборона временной переправы от атаки условного противника, применившего перед нападением химическое оружие. Военнослужащие, державшие оборону, действовали в индивидуальных средствах защиты органов дыхания.

Условный противник, предпринявший попытку атаки колонн техники, был уничтожен огнём из автоматического стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов бронетранспортёров БТР-82А.

Огневую поддержку с воздуха обеспечил экипаж вертолёта Ка-52 «Аллигатор», патрулировавший воздушное пространство в районе речной переправы, а также инженерные подразделения, выставившие минные заграждения по оборонительному периметру.

После боя военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели химическую разведку, дегазацию, дезинфекцию и дезактивацию переправы, после чего по ней было вновь налажено сообщение.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице