01.09.2021 (08:20)
Военнослужащие ЮВО отбили атаку условных террористов, применивших химическое оружие
В Ростовской области состоялось тактико-специальное учение по наведению временной переправы через водную преграду и по её обороне в условиях химической атаки условного противника.
Подразделения инженерной службы и материально-технического обеспечения (МТО) расчистили подъездные пути и навели временную переправу через реку Северский Донец с помощью комплекта малого автодорожного разборного моста (МАРМ). Затем по возведённому мосту проследовали колонны военной автомобильной и бронированной техники.
Основным эпизодом учения стала оборона временной переправы от атаки условного противника, применившего перед нападением химическое оружие. Военнослужащие, державшие оборону, действовали в индивидуальных средствах защиты органов дыхания.
Условный противник, предпринявший попытку атаки колонн техники, был уничтожен огнём из автоматического стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов бронетранспортёров БТР-82А.
Огневую поддержку с воздуха обеспечил экипаж вертолёта Ка-52 «Аллигатор», патрулировавший воздушное пространство в районе речной переправы, а также инженерные подразделения, выставившие минные заграждения по оборонительному периметру.
После боя военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели химическую разведку, дегазацию, дезинфекцию и дезактивацию переправы, после чего по ней было вновь налажено сообщение.
В учении приняли участие более 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.