01.09.2021 (08:10)

Военнослужащие ЮВО из Северной Осетии совершают марш на полигон в Ставропольском крае в рамках тактического учения

Военнослужащие ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, приступили к маршу на один из полигонов в Ставропольском крае для участия в тактическом учении.

В плановом мероприятии боевой подготовки принимают участие более 500 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 100 единиц техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М».

На полигоне в Ставропольском крае военнослужащие ЮВО оборудуют огневые позиции, приведут военную технику в боевое положение, а также выполнят электронные пуски ракет из ОТРК «Искандер-М» по целям условного противника на расстоянии до 500 км.

«Искандер-М» предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры. В состав комплекса входят два типа ракет – баллистические и крылатые.

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