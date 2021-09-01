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01.09.2021 (09:15)

Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота выполнила артиллерийские стрельбы в акватории Охотского моря

Отряд малых противолодочных кораблей (мпк) «Холмск» и «Усть-Илимск» Войск и сил на Северо-востоке России выполнил подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в акватории Охотского моря.

Плановые мероприятия боевой подготовки были проведены в ходе выполнения задач боевой службы корабельной противолодочной ударной группой (КПУГ) в одном из морских полигонов боевой подготовки.

Моряки отработали действия расчётов артиллерийских установок АУ АК-630 и постов визуального наблюдения. На завершающем этапе стрельб моряки выполнили действия по организации противовоздушной обороны корабля расчётами зенитных ракетных комплексов «Оса» с постановкой радиоэлектронных помех ближнего рубежа.

В общей сложности экипажи кораблей провели в море более трех недель. В ходе боевой службы были выполнены плановые упражнения боевой подготовки по поиску иностранных подводных лодок в проливных зонах Тихого океана и Охотского моря.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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