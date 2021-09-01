01.09.2021 (09:10)

Крупное тактическое учение, с участием 4,5 тысяч военнослужащих ВВО, завершилось в Республике Бурятия

Крупное двухстороннее тактическое учение с боевой стрельбой между отдельной мотострелковой бригадой и танковым соединением общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) завершились в Республике Бурятия. К мероприятию было привлечено около 4,5 тысяч военнослужащих и задействовано свыше тысячи единиц военной техники.

В ходе учения танкисты и мотострелки отработали вопросы совершения марша на общевойсковые полигоны «Сосновый Бор» и «Бурдуны» в Бурятии. В ходе проведения учений военнослужащие соединений отработали организацию танковых атак с выдвижением из глубины при поддержке армейской авиации и артиллерий, организацию взаимодействия с мотострелковыми подразделениями, с подразделениями РХБ защиты в объеме специальной обработки техники и личного состава, а также вопросы эвакуации раненых и техники с поля боя. Лучшие экипажи по традиции были награждены грамотами и памятными вымпелами.

В учении были задействованы танки Т-72Б, вертолеты армейской авиации МИ-24, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган», зенитные самоходные установки «Шилка», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80 и ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ.

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