01.09.2021 (08:00)
В День знаний военнослужащие ЮВО напутствовали кадетов и суворовцев на образцовую учебу
Представители командования Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний и началу нового учебного года в кадетских и суворовском училищах.
1 сентября на территории округа распахнули двери 4 учебных заведения среднего образования Минобороны России – Краснодарское, Ставропольское и Севастопольское президентские кадетские училища, а также Кавказское суворовское военное училище.
Уровень образования и оснащенности напрямую сказывается на повышении престижа учебных заведений Минобороны России. В этом году конкурс на поступление в кадетские и суворовское училища на территории ЮВО составил от 4 до 9 человек на одно учебное место.
Все кандидаты прошли тщательный отбор медицинской комиссии, психологическое обследование, сдали экзамен по физической подготовке и собеседование по математике, русскому и иностранному языкам.
Обучение проводится с 5 по 11 класс по общеобразовательной программе средней школы с дополнительными предметами по военной подготовке.
Большинство выпускников кадетских и суворовских училищ Минобороны России в дальнейшем выбирает профессии, связанные со службой Отечеству.
Все мероприятия в День знаний прошли с соблюдением комплекса мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также перед торжественными построениями территория учебных заведений была обработана специальным дезинфицирующим раствором силами отряда радиационной, химической и биологической защиты ЮВО.