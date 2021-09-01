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01.09.2021 (08:00)

В День знаний военнослужащие ЮВО напутствовали кадетов и суворовцев на образцовую учебу

Представители командования Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний и началу нового учебного года в кадетских и суворовском училищах.

1 сентября на территории округа распахнули двери 4 учебных заведения среднего образования Минобороны России – Краснодарское, Ставропольское и Севастопольское президентские кадетские училища, а также Кавказское суворовское военное училище.

Уровень образования и оснащенности напрямую сказывается на повышении престижа учебных заведений Минобороны России. В этом году конкурс на поступление в кадетские и суворовское училища на территории ЮВО составил от 4 до 9 человек на одно учебное место.

Все кандидаты прошли тщательный отбор медицинской комиссии, психологическое обследование, сдали экзамен по физической подготовке и собеседование по математике, русскому и иностранному языкам.

Обучение проводится с 5 по 11 класс по общеобразовательной программе средней школы с дополнительными предметами по военной подготовке.

Большинство выпускников кадетских и суворовских училищ Минобороны России в дальнейшем выбирает профессии, связанные со службой Отечеству.

Все мероприятия в День знаний прошли с соблюдением комплекса мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также перед торжественными построениями территория учебных заведений была обработана специальным дезинфицирующим раствором силами отряда радиационной, химической и биологической защиты ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Кадетский корпус , Суворовское училище
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