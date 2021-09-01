01.09.2021 (09:00)

Сегодня на полигоне Алабино пройдут третий и четвертый полуфинальные заезды конкурса «Танковый биатлон»

Сегодня, 1 сентября, на подмосковном полигоне Алабино пройдут третий и четвертый полуфинальные заезды самого зрелищного конкурса Армейских международных игр «Танковый биатлон».

Полуфиналы проводятся в формате командной эстафеты. В ней принимают участие команды, отобранные по итогам индивидуальной гонки. Порядок преодоления трассы определялся жребием.

По результатам жеребьёвки первыми на старт выйдут команды второго дивизиона, представляющие Южную Осетию, Лаос и Мьянму (танки зеленого, синего и желтого цвета соответственно).

Вторыми за право участвовать в финальном заезде в борьбу вступят команды первого дивизиона из Монголии, Белоруссии, Узбекистана и Сербии (танки зеленого, синего, желтого и красного цвета).

В ходе эстафеты три экипажа каждой сборной должны поочередно пройти трассу на одном танке, при этом поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью эстафеты является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементом Танкового биатлона.

Финальная эстафета второго дивизиона пройдет 3 сентября, а первого – 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр.

В 2021 году в Танковом биатлоне принимает участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. Как и прежде, в этом году российскую команду представляют только лучшие танковые экипажи Вооруженных Сил Российской Федерации – победители всеармейского этапа конкурса.

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