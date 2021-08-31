31.08.2021 (20:20)

Курсанты Морского корпуса Петра Великого посетили в Центральном военно-морском музее выставку к 80-летию Полярных конвоев

Курсанты Морского корпуса Петра Великого - Санкт-Петербургского Военно-морского института стали одними из первых посетителей выставки, открытой в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого к 80-летию начала Полярных конвоев и встретились с участницей событий военных лет.

Открытием выставки «По курсу Норд-Ост» ЦВММ начал программу празднования Дня рождения российской тельняшки. Традиционный ежегодный выставочный проект к этому празднику в этом году посвящен важной дате в истории Великой Отечественной войны – 80-летию начала Полярных конвоев.

В этот день, восемьдесят лет назад, к причалам Архангельска подошли суда первого английского конвоя PQ «Дервиш», на которых прибыли летчики и 15 самолетов «Харрикейн».

На выставке представлены материалы из фондов Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого: уникальные авторские снимки фотокорреспондентов Северного флота, акварели и графика, в том числе фронтовых художников, образцы обмундирования участников Полярных конвоев, флаги надводных кораблей и подводных лодок Северного флота, которые сопровождали караваны судов.

Молодые моряки не только посмотрели фильм о Полярных конвоях, ознакомились с экспозицией выставки, но и услышали из первых уст рассказ о Полярных конвоях. На встречу была приглашена участница тех драматических событий военных лет Лидия Григорьевна Ананьева, которая уже подростком служила мотористом на одном из судов.

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