01.09.2021 (05:00)

Численность девушек – участниц АрМИ-2021 стала рекордной за всю историю игр



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Численность девушек – участниц АрМИ-2021 стала рекордной за всю историю игр

Численность девушек – участниц АрМИ-2021 стала рекордной за всю историю игр. В этом году девушки-военнослужащие проявили небывалый интерес к армейским международным играм: 140 представительниц прекрасного пола из 23 стран мира приняли участие в семи конкурсах АрМИ. Если ранее девушки состязались вне конкурсной программы, то теперь они соревнуются наравне с мужчинами.

«Девушки-военнослужащие показывают высокие результаты на Армейских международных играх, а иногда и опережают мужчин» - заявила заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова во время открытия конкурса «Страж порядка» в Республике Сербия.

Женщины из 20 стран мира принимают участие в конкурсе «Армия культуры», конкурсантки из восьми стран состязаются в «Военно-медицинской эстафете», профессиональные навыки и мастерство в соревнованиях «Воин мира» демонстрируют представительницы пяти государств, женские команды из трех стран соревнуются в конкурсах «Уверенный прием» и «Верный друг», кулинарные способности в соревнованиях военных поваров демонстрируют девушки из Российской Федерации в конкурсе «Полевая кухня», а также девушки приняли участие в конкурсе «Снайперский рубеж».

География игр с участием женщин-военнослужащих расширяется с каждым годом. В АрМИ – 2021 женские команды принимают участие в конкурсах, которые проходят в Алжирской Народной Демократической Республике, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Узбекистан, и в Российской Федерации.

Международное представительство женщин-военнослужащих на Армейских международных играх седьмой год подряд увеличивается не только в составе участниц, но и судейской коллегии. Женщины-арбитры в составе международного жюри «АрМИ-2021» представляют военное ведомство Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Союза Мьянма, Республики Казахстан, Республики Сербия и Российской Федерации.

Из 21 одного мирового рекорда установленных на АрМИ, три из них принадлежит представительницам прекрасного пола.

«Три рекорда Армейских международных игр в стрельбе из стрелкового оружия, получив более 180 баллов из 200. Это – две девушки из Узбекистана и одна из Китая», - констатировал главный судья «АрМИ – 2021» генерал-майор Александр Перязев.

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