01.09.2021 (06:00)

Сборная военной полиции Кипра надеется на победу в конкурсе «Страж порядка» АрМИ-2022 — участник команды



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сборная военной полиции Кипра надеется на победу в конкурсе «Страж порядка» АрМИ-2022 — участник команды

«Выступление на соревнованиях военных полицейских «Страж порядка» в рамках Армейских международных игр-2021, которые проходят на территории Сербии, для представителей Кипра, является возможностью изучить новое для себя вооружение и перенять опыт иностранных коллег»,- заявил в ходе второго этапа состязаний военнослужащий Национальной гвардии Кипра, капрал Александрос Зервос.

На стрельбище участники из Кипра движутся не спеша, но это их сознательный выбор, сказал Зервос.

«Мы решили передвигаться медленнее, но при этом быть эффективнее в стрельбе. И это дало свой результат: мы потеряли всего пять пуль за всю стрельбу. Это гораздо лучше, чем было вчера», — пояснил он.

Таким образом, верит Александрос Зервос, сборная Кипра обязательно придет к победе.

«Мы впервые пользуемся такими пистолетами, никогда в своей жизни не держали их в руках. Так что все здесь для нас в новинку. Вот почему мы решили всё делать осторожно, аккуратно обращаться с оружием, и в следующем году мы победим в соревнованиях», — сказал военный полицейский из Кипра.

Второй этап конкурса «Страж порядка» «Действия патрульного наряда в населенном пункте» состоялся на сербском полигоне Жича сегодня. Команда Кипра выступала на нем второй, а по итогам вчерашних стрельб представители островного государства пока занимают последнюю строчку рейтинга.

Конкурс «Страж порядка» проходит в сербском городе Кралево с 29 августа по 3 сентября и состоит из четырех этапов. В ходе них участникам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы, отработать действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, пройти специальную полосу препятствий, в том числе на патрульном автомобиле, а также совершить военно-полицейский бросок на 12 километров.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице