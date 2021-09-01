01.09.2021 (04:00)

Экипаж российского корабля показал лучший результат на пятом этапе конкурса «Кубок моря» АРМИ-2021 в Иране



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж российского корабля показал лучший результат на пятом этапе конкурса «Кубок моря» АРМИ-2021 в Иране

Экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» показал лучший результат при прохождении пятого этапа конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр-2021 года, проходящего в иранском порту Энзели.

Российские моряки быстрее и точнее всех поразили морскую мишень из шестиствольной 30-мм автоматической артиллерийской установки АК-306. Зафиксированный результат выполнения упражнения составил 14 минут 29 секунд. При осмотре мишени были отмечены множественные попадания (около 10).

Остальные участники от военно-морских сил Ирана, Азербайджана и Казахстана выполнили упражнение медленнее и с меньшей точностью. Экипаж иранского корабля попал в цель только один раз, а азербайджанские артиллеристы поразили мишень четырьмя снарядами.

Морякам из Казахстана вообще не повезло со стрельбой, но по скорости они опередили коллег из Ирана, которые заняли третье место на этом этапе конкурса, сохранив лидерство в общем зачёте. Российская команда по-прежнему идёт второй.

Далее в зависимости от погоды должен состояться заключительный этап «Кубка моря» - стрельба по воздушной цели, которая также выполняется малокалиберной зенитной артиллерией. В качестве мишени используется аэростат, наведение оружия по которому возможно только с помощью оптических прицелов без применения радиолокационного вооружения.

В случае ухудшения гидрометеорологических условий выполнение последнего боевого упражнения может быть перенесено на 2 сентября – единственный резервный день. В пятницу на причале морского порта Энзели состоится награждение участников и закрытие конкурса «Кубок моря», который впервые состоялся в Исламской Республике Иран.

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