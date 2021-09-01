01.09.2021 (03:00)

В Казахстане на полигоне Матыбулак завершился заключительный этап конкурса «Соколиная охота» АрМИ-2021

В рамках конкурса «Соколиная охота» АрМИ-2021 состоялся третий, заключительный, этап состязаний («Эстафета»). Участники соревновались в поиске объектов последовательно в трех районах.

Три из четырёх участвующих в конкурсе команд использовали прежде уже «обкатанные» в Армейских международных играх комплексы воздушной разведки. У России – это отечественный «Элерон-3СВ», у Белоруссии опять же российский «Суперкам-350», Казахстан использует израильский «Скайларк-1Е». А вот Иран в этом году привёз новинку собственного производства – комплекс «Чамруш». По оценке конкурсантов, у нового комплекса очень достойные технические характеристики.

К настоящему моменту все конкурсные упражнения выполнены и оценены судейской коллегией, однако результат будет объявлен на церемонии закрытия. Известно, что команда России попала в тройку лидеров. В ходе соревнований уверенно действовали оба расчёта, представляющие Минобороны России и Росгвардию. Военнослужащие Вооружённых Сил и Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ помогали друг другу, совместно анализируя практические действия и внося коррективы в работу.

Торжественная церемония закрытия конкурса и награждение победителей и призеров состоится 2 сентября на территории 40-й военной базы «Отар» (Республика Казахстан).

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице