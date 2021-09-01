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01.09.2021 (05:10)

Врачи Центрального военного округа завершили работу в Хакасии

Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) завершили работу по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в Республике Хакасия. При участии военных медиков прошли лечение и были выписаны более тысячи пациентов.

Мобильный госпиталь ЦВО, в котором проходили лечение пациенты со средней и легкой тяжестью протекания болезни был развернут на базе реабилитационного центра им. Лебедя в Черногорске (Республика Хакасия). За время работы военными медиками было оказана квалифицированная медицинская помощь более 300 пациентам. Также специалисты-анестезиологи и реаниматологи оказывали помощь в Черногорской межрайоная больнице, два врача инфекциониста в Черногорский родильный доме и Республиканской клинической больнице им. Н.М. Одежкина.

Кроме того, военные специалисты оказывали помощь в вакцинации жителей республики. За период работы мобильного пункта вакцинации военные врачи провакцинировали более 3.5 тысяч жителей республики.

По завершении работы мобильного госпиталя в правительстве Республики Хакасия прошло торжественное собрание, где военным врачам Центрального военного округа были вручены благодарственные письма.

«Военные медики оказали огромную помощь, в самый нужный момент, в тот момент, когда мы действительно нуждались в помощи, армия нам подставила плечо. Мы бесконечно за это благодарны, благодарны за ту энергию, профессионализм, сострадание и терпение», - подчеркнул глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.

Как сообщалось ранее, в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указанием командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина в Республику Хакасия была направлена медицинская бригада для оказания практической помощи в лечении больных коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина
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