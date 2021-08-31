31.08.2021 (21:45)

Юнармейцы первыми посетили Белогорский парк «Патриот»

В Амурской области в рамках форума «Армия-2021» состоялось торжественное открытие парка «Патриот». Юнармейцы приняли участие в презентации площадок и в числе первых оценили его экспонаты. Ребята сделали все от них зависящее, чтобы комплекс заработал как можно скорее, – они благоустроили его территорию и высадили деревья.

«Тем приятнее быть в числе почетных гостей и видеть результат, к которому ты приложил руку. В июне начались работы по возведению парка, и уже сегодня благодаря военнослужащим 35-й общевойсковой армии у юнармейцев есть уникальная возможность окунуться в прошлое» – рассказал начальник штаба Юнармии Амурской области Сергей Богданов.

На территории парка представлено около сотни единиц боевой техники. Здесь есть экспонаты времен Великой Отечественной войны и современное вооружение. Некоторые образцы эпохи СССР белогорские инженеры восстанавливали самостоятельно.

Прежде чем приступить к возведению объекта, специалисты изучили массу исторической литературы. Организаторы комплекса постарались восстановить быт партизан в годы Великой Отечественной войны. Юнармейцы с удовольствием заглянули в полевой медпункт, землянки, шалаши, осмотрели склады оружия, воссозданные в рамках экспозиции «Партизанская деревня».

Юнкор Злата Мармаза из юнармейского отряда «Наследники Победы» успела не только осмотреть все площадки, но и пообщалась с командующим 35-й армии генерал-майором Александром Санчиком. Ведь ей предстоит писать о материал о событии для социальных сетей регионального штаба Юнармии.

«Здорово, что у нас теперь есть такой замечательный комплекс. Теперь все желающие могут подробнее познакомиться с определенными периодами Великой Отечественной. А еще, как пояснил мне командующий 35-й армии Александр Семенович, на территории парка в ближайшем будущем оборудуют полосу препятствий для военно-тактических игр. Теперь у нас все необходимое для подготовки к таким играм, как «Зарница» и «Победа», – рассказала юнармеец.

Для многих ребят – это место уже стало особенным. В день торжественного открытия Белогорского парка «Патриот» одиннадцать мальчишек и девчонок дали торжественную клятву на верность юнармейскому братству.

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