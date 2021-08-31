31.08.2021 (21:30)
Во Вьетнаме состоялась церемония открытия двух конкурсов АрМИ-2021 – «Снайперский рубеж» и «Аварийный район»
Во вьетнамском национальном учебном центре «Мьеу Мон» состоялась церемония открытия сразу двух международных конкурсов – «Аварийный район» и «Снайперский рубеж».
Перед трибуной приглашенных почетных гостей торжественным строем прошли команды-участницы армейских соревнований.
Дал старт Армейским международным играм начальник Генерального штаба и заместитель министра обороны Вьетнамской народной армии генерал-полковник Нгуен Тан Кыонг.
С приветственным словом выступил заместитель начальника 12-го Главного управления Минобороны России контр-адмирал Андрей Субботин. Он отметил, что «Аварийный район» и «Снайперский рубеж» впервые проходят на территории Социалистической Республики Вьетнам. Проведение подобных соревнований несет большой вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление доверия между государствами и военными ведомствами.
Заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии генерал-лейтенант Нгуен Ван Нгиа торжественно вручил тренерскому составу команд вымпелы с символикой АрМИ-2021.
После этого во вьетнамском Доме дружбы впервые в истории гостям и участникам конкурсов на большом экране показали видеопоздравление космонавтов «Роскосмоса» с международной космической станции. Они пожелали участникам конкурса удачи и честной борьбы, судьям объективного судейства, а зрителям восторга от увиденного мастерства и профессионализма военных специалистов.
Стоит отметить, что в текущем году в конкурсах примут участие команды дружественных государств из Лаоса, России, Венесуэлы, Узбекистана, Бангладеша, Белоруссии, Мали, Вьетнама.