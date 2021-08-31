31.08.2021 (20:45)

На полигоне Брестский судейская коллегия международного конкурса «Снайперский рубеж» подвела итоги второго этапа соревнований

На полигоне Брестский в Республике Беларусь судейская коллегия международных соревнований снайперов подразделений специального назначения «Снайперский рубеж» подвела итоги второго этапа соревнований «Парный зачет», по результатам которого определены места снайперских пар в парном зачете и рейтинг каждой команды.

Из одиннадцати команд, принимающих участие в соревнованиях, по итогам второго этапа российские снайперы занимают третье место, уступая командам Беларуси и Китая.

Распределение мест снайперских пар в парном зачете осуществлялось по наименьшей сумме мест по итогам упражнений второго этапа, а рейтинг команды равен сумме мест двух снайперских пар.

В парном зачете каждая снайперская пара выполнила 7 конкурсных заданий по стрельбе с различных дистанций, положений для стрельбы, по различным типам мишеней и в ограниченны временных интервалах. Среди них упражнения «Найти и уничтожить», «Догони», «Найди свою», «Взаимодействие», «Корректировка», «Лидер», «Оборона», «Дозор».

Конкурс «Снайперский рубеж» среди снайперов спецподразделений проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды из России, Беларуси, Индии, Ирана, Катара, Китая, Пакистана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки.

Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж-2021» – лучшие снайперы спецподразделений Восточного и Западного военных округов Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях участвуют команды Росгвардии и ДОСААФ России.

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице