31.08.2021 (20:30)

Российские снайперы заняли первое и третье места в финальном упражнении парного зачета конкурса «Снайперского рубежа» АрМИ-2021

На полигоне Брестский в Республике Беларусь прошли соревнования среди снайперов подразделений специального назначения в выполнении упражнения «догони» второго этапа международного конкурса «Снайперский рубеж» АрМИ-2021.

Российские снайперы успешно поразили все мишени в установленный двухминутный отрезок времени, отведенного для выполнения упражнения «Догони» парного этапа соревнований. По результатам выполнения упражнения российские снайперские пары заняли первое и третье места.

По условиям выполнения этого упражнения стрелкам предстояло из положения лежа поразить мишень-замыкатель диаметром 20 сантиметров на дальности от 200 до 400 метров. В случае попадания в эту мишень происходил запуск двух специальных разрушаемых мишеней, диаметром 30 сантиметров на дальности от 150 до 200 метров. Сложность этого упражнения заключалась в том, что эти мишени движутся со скоростью от 8 до 12 километров в час на высоте 1,5-2 метра. Кроме того, в ходе выполнения упражнения «Догони» снайперам предстояло поразить еще две специальные мишени со световым индикатором вибрации размером 40х40 сантиметров на дальностях от 300 до 800 метров.

Для выполнения этого упражнения снайперской паре выделялось всего восемь патронов. Каждая пораженная мишень добавляла в копилку российской команды 10 баллов.

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