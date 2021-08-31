31.08.2021 (20:15)

Российские спецназовцы стали чемпионами состязаний по армейскому рукопашному бою на международном конкурсе «Полярная звезда»

Сегодня участники международного конкурса «Полярная звезда» на полигоне Брестский в Республике Беларусь в рамках заключительного этапа соревнований среди подразделений специального назначения девяти стран провели соревнование по армейскому рукопашному бою.

В изнурительных поединках, которые стали завершающим испытанием финального этапа международного конкурса «Полярная звезда», российская команда заняла первое место.

Поединки спецназовцев проводились по правилам, утвержденным в Федерации армейского рукопашного боя и современного панкратиона Республики Беларусь. От каждой из девяти команд в состязаниях принимали участие два разведчика в весовых категориях до 75 килограмм и свыше 75 килограмм. Состав бойцовских пар определялся жеребьевкой. Соперниками российских спецназовцев стали лучшие бойцы из подразделений специального назначения Белоруссии, Индии и Марокко. В итоге каждый боец провел по три напряженных боя.

Международный конкурс «Полярная звезда» среди подразделений специального назначения проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды вооруженных сил девяти государств - России, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана.

Российскую команду на международных соревнованиях представят победители всеармейского этапа конкурса «Полярная звезда-2021» – лучшие разведчики спецподразделений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях примет участие команда Росгвардии.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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