31.08.2021 (20:00)

Заминированные поля преодолевают иностранные разведчики на АрМИ-2021 в Сибири

Участники международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2021» приступили к выполнению нормативов по преодолению минно-взрывных участков и уничтожению сил условного противника в составе разведывательных групп.

В ходе проведения IV этапа соревнований разведчикам необходимо преодолеть участок длиной 25 м, на котором заложены имитационные мины и растяжки с ручными гранатами. Для этого на препятствие первым выходит сапер, прокладывая безопасный путь остальным членам команды. При «подрыве» военнослужащий сходит с дистанции. После преодоления минно-взрывного участка разведчики в составе группы выполняют стрельбу по мишеням, расстояние до которых достигает 600 м, из различных видов стрелкового оружия. Затем участникам соревнований предстоит установить радиосвязь с командованием и доложить о выполнении задачи.

При подведении итогов IV этапа соревнований будут учитываться результаты индивидуальной стрельбы всех членов команд из стрелкового оружия, метания учебных ручных гранат, ножей и саперных лопат.

Последним испытанием для участников станет преодоление водной преграды на бронированных машинах пехоты (БМП) и выход разведывательной группы в район сборов после выполнения задачи.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр - 2021 проходит с 22 августа по 4 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

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