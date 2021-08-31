31.08.2021 (19:45)
В парке «Патриот» продолжает работать Клуб болельщиков конкурса «Безопасная среда»
В парке «Патриот» продолжает принимать посетителей Клуб болельщиков международного конкурса на лучший экипаж РХБ разведки «Безопасная среда».
На площадке конкурса развернуты шесть зон активности игрового типа для всех возрастов, в том числе метательный тир, аттракцион «Дезинфектор» с имитацией обеззараживания автомобиля, аттракцион «Тропа РХБ разведчика» с реальными приборами химической разведки и нетоксичным имитатором отравляющих веществ, интерактивный огнеметный тир с полной экипировкой.
Приборы химического анализа войскового и гражданского назначения представлены в познавательной зоне. Здесь продемонстрировано, как химия применяется в быту.
Особое место в Клубе болельщиков конкурса «Безопасная среда» занимает мультимедийная игровая зона.
Кроме игровых, предусмотрены также три познавательные и выставочные зоны, рассказывающие о деятельности войск РХБ защиты.
Значительное внимание уделено рассказу о мероприятиях по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На всех зонах в соответствии с тематикой выставлены специальные защитные костюмы. Все посетители при желании могут примерить и почувствовать себя в роли настоящего химика-разведчика. Здесь можно посмотреть самые яркие и зрелищные моменты выступления команд.
Две дополнительные выставочные зоны посвящены огнеметному вооружению и новой машине РХБ разведки.
Справочно:
В этом году международный этап конкурса «Безопасная среда» в рамках Армейских международных игр среди специалистов РХБ разведки проходит на полигоне сухопутных войск НОАК Корла.
В соревновании российской команде составляют конкуренцию военнослужащие из четырех стран – Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Социалистической Республики Вьетнам и Китайской Народной Республики.