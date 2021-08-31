31.08.2021 (19:35)

Определен обладатель приза зрительских симпатий на конкурсе «Армия культуры» в рамках АрМИ-2021

Более 1,5 миллионов болельщиков определили обладателя приза зрительских симпатий на международном творческом конкурсе «Армия культуры», который впервые проводится в рамках Армейских международных игр-2021.

Голосование на официальной странице конкурса на сайте Минобороны России длилось с 28 по 30 августа. Там же можно было посмотреть за концертными выступлениями команд.

По результатам зрительского голосования первое место заняла команда Вьетнама.

Напомним, что Международный творческий конкурс «Армия культуры» завершится 1 сентября церемонией награждения, которая состоится на сцене Учебно-методического центра «Аванград».

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