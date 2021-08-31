31.08.2021 (19:20)

Во Вьетнаме завершился первый этап конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021

На полигоне учебного центра Мьеу Мон в городе Ханой Социалистической Республики Вьетнам завершился первый этап соревнований аварийно-спасательных формирований «Аварийный район», проходящих в рамках АрМИ-2021.

Этап «Специальная полоса» включает в себя комплекс препятствий, преодолеваемых конкурсантами в составе подразделения – огненно-штурмовую полосу, полосу спасателя, скалодром, место поиска и сбора металлических осколков в средствах индивидуальной защиты, погрузку аварийного контейнера в автомобиль, выполнение нормативов по огневой подготовке, совершение марша по пересеченной местности.

На соревнованиях присутствовал начальник Генерального штаба Вьетнамской народной армии генерал-полковник Нгуен Тан Кыонг, который высоко оценил уровень подготовки участников соревнований.

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