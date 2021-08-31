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31.08.2021 (19:10)

Участники АрМИ-2021 посетили концерт ансамбля Министерства обороны Республики Казахстан

Военнослужащие из 9 стран, прибывшие на 40-ю военную базу «Отар» Республики Казахстан для участия в конкурсах «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота» в рамках Армейских международных игр-2021 посетили концерт, организованный принимающей стороной.

Для военнослужащих из Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана выступили артисты центрального ансамбля Министерства обороны Республики Казахстан.

Военные артисты исполнили танцевальные, хоровые и инструментальные композиции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Соколиная охота
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