31.08.2021 (19:00)

В Татарстане прошел чемпионат республики по парашютному спорту

27-29 августа на базе аэродрома Куркачи Центрального аэроклуба Республики Татарстан ДОСААФ России прошел Открытый чемпионат Республики Татарстан по парашютному спорту.

Организаторами соревнований выступили РОГО ДОСААФ Республики Татарстана, Центральный аэроклуб РТ ДОСААФ России и Федерация парашютного спорта России. В соревнования приняли участие свыше 35 спортсменов-парашютистов из 7 субъектов Российской Федерации.

28 августа cостоялось торжественное открытие Чемпионата РТ по парашютному спорту, где в качестве почетных гостей выступили заместитель председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Андрей Рябов, и.о. председателя правления РОГО ДОСААФ Республики Татарстан Анас Маннанов, директор "Республиканского центра спортиво-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» РТ Дмитрий Литвинов, начальник отдела массовой физкультурно-оздоровительной работы Министерства спорта РТ Дмитрий Дорогов, заместитель руководителя исполкома Высокогорского МР РТ Мурад Булгаков и дочь генерал-майора Дамира Динниулова Дина Динниулова.

В течение двух дней спортсмены соревновались в номинациях «личное первенство на точность приземления» среди мужчин и женщин и «Молодые дарования-2021» среди юношей и девушек. В рамках соревнований по результатам прыжков были раздельно разыграны среди мужчин и женщин три кубка: два кубка Открытого чемпионата РТ по парашютному спорту и кубок памяти генерал-майора Дамира Динниулова.

В ходе чемпионата спортсмены-парашютисты продемонстрировали хорошую физическую и техническую подготовку. На соревнования царила атмосфера здоровой конкуренции и соперничества.

29 августа участники и организаторы соревнований подвели итоги Чемпионата по парашютному спорту. Во время церемонии закрытия награды вручали исполняющий обязанности председателя правления РОГО ДОСААФ Республики Татарстан Анас Маннанов, начальник АНО ДПО «Центрального Аэроклуба Республики Татарстан ДОСААФ России» Ринат Зайнетдинов и дочь генерал-майора Дамира Равильевича Динниулова - Дина Динниулова.

Разыгрывавшегося Кубка памяти генерал-майора Дамира Равильевича Динниулова удостоился спортсмен, показавший лучший технический результат в общем зачете среди женщин и мужчин, удостоилась спортсменка Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России Анджела Говорова. Кубок и ценный приз вручала дочь Дамира Равильевича – Дина Динниулова.

Выполнившим норматив спортсменам были присвоены звания Чемпион Республики Татарстан по парашютному спорту.

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