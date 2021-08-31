31.08.2021 (18:45)

Юнармейцы сразились в «Техно-дог-биатлон»

В рамках Юнармейских игр в деревне Княжево Дмитровского района Московской области на базе 470-го Методико-кинологического центра служебного собаководства прошел конкурс «Техно-дог-биатлон». В финал вышли около 50 человек, в основном - из Московской области. Они соревновались в трех группах - юноши, девушки и дети от 8 до 11 лет. Примечательно, что каждому из участников предстояло пройти кросс с четвероногим другом.

«Я люблю животных. Наверное, в будущем стану либо ветеринаром, либо кинологом. Нас учат общаться с собаками. Они выполняют наши команды, - рассказала участница конкурса Екатерина Пономарева. - Собаки - верные друзья! Ради хозяина они готовы на все! Я благодарна своему питомцу, что в этих соревнованиях он бок о бок со мной прошел все препятствия. И показал себя с наилучшей стороны. Спасибо ему большое!».

Кроме кросса с собаками, юнармейцы показали свое мастерство в сборке-разборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки и вождении квадроцикла. А те, кто постарше, продемонстрировали свои навыки в управлении настоящим легковым автомобилем.

«Преодолеть себя, пройти полосу препятствий - это пригодится ребятам в жизни, в учебе и на работе. Разве кто-то из вас поспорит с тем, что вождение автомобиля - важный навык и чем раньше человек его освоит, тем лучше. Мы предоставляем своим воспитанникам такую возможность! А общение с собаками? Юнармейцы ухаживают за ними и учат животных. Многие дети уже решили, что в будущем посвятят им свою профессию. В любом случае они не обидят кошку или собаку, всегда помогут, потому что учатся сопереживать четвероногим», - отметил лидер Юнармии, трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, Олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Юнармейские игры проходят в рамках АрМИ-2021. Они включают в себя 10 конкурсов на полигонах по всей России. Помимо «Техно-дог-биатлона» - это «Юные стражи порядка» (Московская область), «Первым делом самолеты» (Рязанская область), «Без права на ошибку» (Тюменская область), «Десантный бросок» (Рязанская область), «Открытая вода» (Владимирская область), «Юнармейская броня» (Воронежская область), «Дорога победителей» (Республика Тыва), «На страже» (Кабардино-Балкарская республика), «Юнармия в кадре» (Московская область).

VII Армейские международные игры проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. В соревнованиях принимают участие почти 300 команд более чем из 40 стран мира. Программа соревнований включает в себя такие дисциплины, как «Танковый биатлон», «Снайперский рубеж», «Отличники войсковой разведки», «Суворовский натиск», «Авиадартс» и другие.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 850 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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