31.08.2021 (18:30)

В Подмосковье стартовал чемпионат 12-го Главного управления Минобороны РФ по военно-спортивному ориентированию

В Подмосковье стартовал чемпионат 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации по военно-спортивному ориентированию. В четвертом по счету Чемпионате по военно-спортивному ориентированию примут участие 15 команд от соединений и воинских частей, подчиненных 12-му Главному управлению Министерства обороны Российской Федерации. Традиционно чемпионат проводится на базе 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России в г. Сергиев Посад Московской области.

Основной этап чемпионата состоит из двух дисциплин: «Спринт» и «Классика». В ходе соревнований участники чемпионата будут состязаться в выносливости и умении ориентироваться на сильно пересеченной местности.

Команда-победитель чемпионата удостоится чести представлять 12-е Главное управление на чемпионате Вооруженных Сил, который состоится осенью 2021 года.

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