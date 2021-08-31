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31.08.2021 (18:15)

Команда Кировской области стала призером состязаний «Лига военно-патриотических клубов», который прошел в Москве в рамках АрМИ-2021

Команда Кировской области завоевала третье место в старшей возрастной группе финала состязаний «Лига военно-патриотических клубов», который прошел в столице в рамках АрМИ-2021.

В состав кировской команды, возглавляемой председателем местного отделения ДОСААФ Уржумского района, руководителем военно-спортивного клуба «Ратник» Алексеем Трушковым, вошли воспитанники клуба «Преображенцы» поселка Кикнур, юнармейского отряда «Беркут» поселка Кстинино и, естественно, «Ратника».

Заключительным этапом соревнований «Лига военно-патриотических клубов» была военизированная эстафета на полигоне Алабино. Она включала в себя восемь этапов: два беговых, разборку-сборку автомата Калашникова, надевание ОЗК, метание гранаты на дальность, стрельбу из пневматической винтовки в противогазе, переноску «пострадавшего» в противогазах и метание гранаты на точность.

Эстафета проходила в упорной борьбе, в которой юные кировские патриоты достойно отстояли честь вятской земли, добившись третьего призового места. Впереди оказались московский «Связист» и подмосковный «Армеец».

В перерывах между состязаниями ребята побывали на выставках и экспозициях, развернутых в рамках АрМИ-2021 и военно-технического форума «Армия-2021», посмотрели танковый биатлон, пообщались и сфотографировались с делегацией из Арабской Республики Сирия. Кировчане встретились с военнослужащими одной из частей гарнизона, узнали условия их жизни и быта, особенности обеспечения военнослужащих различными видами довольствия, жильем.

Ребята вернулись домой полные впечатлений и эмоций, искренне благодарили региональное отделение ДОСААФ за организацию этой поездки в Москву.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ , АрМИ , МВТФ «АРМИЯ-2021» , Юнармия , Военно-патриотическое воспитание
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