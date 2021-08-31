31.08.2021 (18:00)

Россия выиграла первую полуфинальную гонку Танкового биатлона

Сегодня на полигоне Алабино в рамках одного из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр «Танковый биатлон» состоялись первые полуфинальные заезды на этапе «Эстафета».

Полуфинальная гонка танкистов первого дивизиона сборных России, Казахстана, Китая и Азербайджана стартовала в 15 часов.

В ходе «Эстафеты» каждый танковый экипаж проходил четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба велась из танковой пушки с ходу, из спаренного и зенитного пулеметов - с места. В состязании принимали участие по три экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа.

Первыми завершили выступление в полуфинальной гонке российские танкисты. Они финишировали с предварительным временным результатом 1 ч. 36 мин. 16 с. Даже с прибавлением штрафного времени (43 с.) это лучшее время сегодняшней гонки. Китайские танкисты с предварительным результатом 1 час 39 мин. 37 с. пришли на финиш вторыми. За 1 ч. 45 мин. 07 с. трассу прошли танкисты Казахстана и заняли третье место в заезде. С небольшим от них отставанием (19 секунд) финишировали танкисты Азербайджана.

Окончательный вердикт по результатам этого заезда вынесет судейская коллегия после его тщательного разбора, а также просмотра видеозаписей и визуального осмотра каждой пораженной мишени.

В первой половине сегодняшнего соревновательного дня выступили танковые экипажи второго дивизиона, представляющие Киргизию и Таджикистан.

Первыми со всеми испытаниями на трассе Танкового биатлона справились танкисты Киргизии. Они финишировали с предварительным временным результатом 2 ч. 23 мин. 11 сек. С отставанием более 15 минут «Эстафету» завершили военнослужащие Таджикистана. Их предварительный результат прохождения трассы составил 2 ч. 38 мин. 37 с.

Справочно:

Этап «Эстафета» по праву пользуется у болельщиков Танкового биатлона большой популярностью. По регламенту соревнований три экипажа каждой сборной должны поочередно пройти трассу на одном танке, при этом поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью эстафеты является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров, что является самым сложным элементом Танкового биатлона.

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