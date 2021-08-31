31.08.2021 (17:50)

В Ивановской области прошли состязания по водно-моторному спорту на Кубок ДОСААФ России

После многолетнего перерыва в Кинешму, что в Ивановской области, вернулись динамичные и захватывающие состязания по водно-моторному спорту, в которых гонщики разыграли кубок ДОСААФ России.

Организаторами гонок на воде выступили региональное отделение ДОСААФ, администрация Кинешмы, федерация водно-моторного спорта России и департамент спорта Ивановской области. А участниками стали 45 спортсменов и любителей водно-моторного спорта из Кинешмы, Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Саратова, Сарапула, Московской, Свердловской, Тверской, Владимирской, Ульяновской областей, Башкортостана и Белоруссии.

На церемонии открытия участников соревнований и многочисленных зрителей приветствовали глава города Вячеслав Ступин, председатель комитета по социальной политике облдумы Михаил Кизеев, председатель регионального отделения ДОСААФ Владимир Павлов, вице-президент федерации водно-моторного спорта России Сергей Жиров и руководитель ресурсного центра военно-патриотического воспитания Ивановской области Вячеслав Макутин.

Два дня акваторию Кинешемки рассекали мотолодки, скутеры и глиссеры, оглушая окрестности ревом моторов, круто вписываясь в повороты и поднимая за собой невероятные фонтаны брызг. В каждом из 14 классов судов пилоты демонстрировали высокое мастерство и бескомпромиссную борьбу за победу в заезде, создав для кинешемцев незабываемую атмосферу спортивного праздника.

Заслуженные награды победителям и призерам вручали глава города Вячеслав Ступин и заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Владимир Лопатин.

«На этих состязаниях гонщики и сотни кинешемцев получили массу положительных эмоций. Рад, что в ходе нашего общения вы дали хорошую оценку проведению соревнований, и мы учтем ваши пожелания на будущее. Надеюсь, что открытый розыгрыш кубка ДОСААФ России будет после продолжительного перерыва первой ласточкой в проведении в Кинешме соревнований по водно-моторному спорту. Поэтому мы говорим вам: не прощайте, а до свидания, до новых встреч», - отметил на церемонии чествования сильнейших спортсменов Вячеслав Ступин.

Гонщики искренне поблагодарили руководство города и ДОСААФ за хорошую организацию состязаний и пожелали снова приехать в Кинешму в будущем сезоне.

Командную победу и почетный трофей завоевали спортсмены Свердловской области. Семь раз уральцы поднимались на пьедестал почета, причем, четырежды – на высшую ступень. Второе место за командой Ульяновской области, на третьей позиции гонщики удмуртского Сарапула.

Победителями личного зачета в своих классах судов стали Иван Волков, Даниил Пискунов, Даниил Балакин и Виталий Дьячков (все – Свердловская обл.), Кирилл Усманов (Сарапул), Александр Феоктистов (Ульяновская обл.), Валерий Исаев и Ильяс Пеленицин (оба – Тверская обл.), Рафаэл Арешев (Москва), Сергей Пугая (Санкт-Петербург), Александр Никитичев (Московская обл.), Александр Журчатов и Леонид Ермолаев (оба – Кострома), Юрий Жуковский (Минск).

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