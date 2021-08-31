31.08.2021 (12:00)

В Узбекистане начался завершающий этап международного конкурса АрМИ-2021 «Полевая кухня»

На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан стартовал завершающий этап международного конкурса Армейских международных игр-2021 «Полевая кухня».

Пекари из России, Белоруссии, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана соревнуются в выпечке хлеба и каравая. Соревнование будет проводится в течении шести часов.

Российская сборная уверенно держится на втором месте, уступая только хозяевам соревнований - сборной Узбекистана.

Конкурс специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» Армейских международных игр-2021 проводится на полигоне Фориш Республики Узбекистан и состоит из трех этапов: «Огневая подготовка», «Приготовление пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре», «Приготовление пищи и выпечке хлеба в соответствии с меню».

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