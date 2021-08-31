Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.08.2021 (19:30)

В Узбекистане начался завершающий этап международного конкурса АрМИ-2021 «Полевая кухня»

На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан стартовал завершающий этап международного конкурса Армейских международных игр-2021 «Полевая кухня».

Пекари из России, Белоруссии, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана соревнуются в выпечке хлеба и каравая. Соревнование будет проводится в течении шести часов.

Российская сборная уверенно держится на втором месте, уступая только хозяевам соревнований - сборной Узбекистана.

Конкурс специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» Армейских международных игр-2021 проводится на полигоне Фориш Республики Узбекистан и состоит из трех этапов: «Огневая подготовка», «Приготовление пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре», «Приготовление пищи и выпечке хлеба в соответствии с меню».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
АрМИ , Полевая кухня
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false