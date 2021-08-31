31.08.2021 (17:05)

Представитель Главной судейской коллегии АрМИ–2021 из Лаоса рассказал об участии своей сборной в Армейских международных играх

Представитель Главной судейской коллегии (ГСК) АрМИ–2021 от Лаосской Народно-Демократической Республики подполковник Пхонгсават Кхампхуй в ходе брифинга для журналистов в парке «Патриот» поблагодарил организаторов Армейских международных игр.

«От всего сердца выражаю благодарность всем странам-организаторам Армейских международных игр, особенно Российской Федерации, за то, что соревнования в этом году состоялись, за возможность совершенствовать навыки и умения, учиться друг у друга в целях защиты наших государств», – сказал представитель ГСК от Лаоса.

Он также отметил, что Армейские международные игры – это большое военное событие, где участники могут увидеть уровень подготовки армий разных стран, ознакомиться с представленной масштабной выставкой вооружения и военной техники.

«Хотелось бы в будущем использовать полученный здесь опыт для развития и повышения боеспособности вооруженных сил Лаоса. Также мы надеемся, что Армейские международные игры будут проходить из года в год, а количество их участников и зрителей – увеличиваться», – добавил подполковник Пхонгсават Кхампхуй.

Он также сообщил, что на АрМИ–2021 команда Лаосской Народно-Демократической Республики принимает участие в восьми конкурсах: «Танковый биатлон» (21 участник), «Безопасный маршрут» (21 участник), «Уверенный прием» (10 участников), «Меридиан» (5 участников), «Снайперский рубеж» (9 участников), «Отличники войсковой разведки» (12 участников), «Армия культуры» (12 участников) и «Аварийный район». Всего лаосскую сборную на играх представляют 97 участников, включая главу делегации и помощников.

«В Танковом биатлоне команда Лаоса занимает седьмое место, в конкурсах «Безопасный маршрут» и «Отличники войсковой разведки» – восьмое место, в «Меридиане» – пятое, в состязаниях подразделений связи «Уверенный прием», – четвертое место, – перечислил представитель Главной судейской коллегии от Лаосской Народно-Демократической Республики. – По результатам конкурсов «Снайперский рубеж» и «Аварийный район», проходящих во Вьетнаме, пока результатов нет».

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