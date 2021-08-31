31.08.2021 (14:25)

На полигоне Алабино состоялся первый полуфинальный заезд самого зрелищного конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»

В первом полуфинальном заезде сегодня, 31 августа, на трассу Танкового биатлона вышли экипажи второго дивизиона из Киргизии и Таджикистана.

В ходе «Эстафеты» каждый танковый экипаж проходил четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба велась из танковой пушки с ходу, из спаренного и зенитного пулеметов – с места. В состязании принимали участие по три экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа.

Первыми со всеми испытаниями на трассе Танкового биатлона справились танкисты Киргизии. Они финишировали с временным результатом 2 ч. 23 мин. 11 сек. С отставанием более 15 минут «Эстафету» завершили военнослужащие Таджикистана. Их результат прохождения трассы составил 2 ч. 38 мин. 37 с.

Сегодня состоится также полуфинальный заезд первого дивизиона, в котором свое мастерство продемонстрируют танкисты из Казахстана, России, Китая и Азербайджана.

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