31.08.2021 (17:40)

В Астрахани состоялось заседание Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ

В Астрахани под руководством заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-полковника Юрия Грехова состоялось 53-е заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.

В заседании координационного комитета приняли участие делегации от министерств обороны России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Участники заседания обсудили результаты деятельности координационного комитета в 2021 году, рассмотрели вопросы организации и проведения совместной оперативной и боевой подготовки Объединённой системы ПВО СНГ в 2022 году, а также ряд других вопросов совершенствования и развития ОС ПВО государств-участников СНГ. Особое внимание в ходе заседания было уделено вопросам развития и совершенствования системы многостороннего и двустороннего военного и военно-технического сотрудничества государств-участников СНГ.

В соответствии с повесткой заседания рассмотрено девять вопросов, касающихся совершенствования и развития объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества государств – участников СНГ в области ПВО.

В ходе заседания внесены изменения в состав Координационного Комитета по вопросам ПВО, подведены итоги деятельности Координационного Комитета и его рабочих органов за первое полугодие 2021 года, одобрен проект Плана проведения совместных мероприятий объединенной системы ПВО государств – участников СНГ на 2022 год, одобрены предложения по проведению совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО государств – участников СНГ «Региональная безопасность – 2022» в апреле 2022 года,

а также информация о реализации Концепции развития Единой системы государственного радиолокационного опознавания в государствах – участниках Соглашения о создании объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, кроме этого, рассмотрен блок финансовых вопросов, касающихся организации ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Координационного Комитета за 2021 год, а также развития объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ.

Особое внимание в ходе заседания Координационного Комитета было уделено перспективному планированию совершенствования системы многостороннего и двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

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