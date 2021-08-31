31.08.2021 (17:15)

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище представило ряд электронных учебников по инженерной подготовке и электроснабжению

В рамках международного военно-технического форума «Армия-2021» Тюменским высшим военно-инженерным командным училищем именем маршала инженерных войск Алексея Прошлякова (ТВВИКУ) были представлены электронные учебники по энергосбережению и инженерным заграждениям.

Электронные учебники предназначены для упрощения восприятия и понимания курсантами образовательного процесса. Для лучшего усвоения материала электронные учебники включают в себя видеоматериалы с разъяснением важных вопросов, чтобы военнослужащий мог углубить знания в изучаемой области. Помимо этого, для улучшения самоконтроля в конце каждой из глав есть дополнительные вопросы и тестирования по изученному материалу. Также в ходе образовательного процесса преподаватель может использовать электронный учебник как при подготовке к занятию, так и для проверки достаточного уровня знаний обучающихся.

Ежегодно преподаватели и научные сотрудники кафедр и служб разрабатывают новые электронные ресурсы и ведут работу по корректуре целого ряда базовых электронных учебников для улучшения качества военного образования.

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