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31.08.2021 (14:35)

Специалисты Военной академии РХБ защиты представили новые учебники и учебные пособия для обучения курсантов и слушателей

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» специалистами Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты были представлены новые разработанные учебники и учебные пособия, разработанные для повышения качества подготовки курсантов и слушателей

В перечень включены базовый электронный учебник для изучения основ организации радиационной безопасности в воинских частях и организациях, электронные учебники по химии и экологии, а также электронное учебное пособие для изучения микроорганизмов, используемых в оружии массового поражения.

Труды научно-преподавательского коллектива затрагивают проблемные вопросы и могут быть использованы курсантами для самостоятельного изучения материала.

В следующем году Военная академия РХБ защиты отметит своё 90-летие. Академия имеет обширную учебно-материальную базу, которая включает: 12 специализированных лабораторий, обширную библиотеку, а также 4 учебно-тренажёрных комплекса, учебный центр и учебную метеорологическую станцию.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Войска РХБ защиты , Военное образование
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