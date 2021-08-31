31.08.2021 (17:30)

Подразделение десантного обеспечения соединения управления ВДВ успешно провело тактико-специальное учение в Московской и Владимирской областях

В рамках тактико-специального учения с подразделением десантного обеспечения гвардейского соединения управления Воздушно-десантных войск, проходившего одновременно в двух регионах России - Московской и Владимирской областях, личный состав, преодолев на штатной технике более 100 километров, прибыл в указанный район, где провел боевую укладку парашютных систем и подготовил их к применению для прибывающих подразделений связи.

С получением сигнала на приведение в высшие степени готовности, личный состав роты десантного обеспечения соединения провел все необходимые мероприятия и выдвинулся на штатной технике в район выполнения поставленной задачи.

В ходе совершения 100-километрового марша личный состав подразделения десантного обеспечения попутно отразил нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника, успешно преодолел участки с лесными пожарами, разрушенными речными переправами и районы химического заражения.

По прибытии в указанный район во Владимирской области, десантники оборудовали оборонительные позиции и под прикрытием дымовой завесы приступили к боевой укладке парашютных систем для их применения подразделениями связи соединения.

Отработав все поставленные учебные задачи и нормативы на «хорошо» и «отлично», личный состав совершив марш в обратном направлении, вернулся в пункт постоянной дислокации.

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