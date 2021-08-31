31.08.2021 (17:20)

Летчики транспортных самолетов Ан-26 Центрального военного округа на учениях выполнили посадку в поле для эвакуации пострадавшего

Экипажи транспортных самолетов Ан-26 Центрального военного округа (ЦВО) выполнили посадку на полевой аэродром в Алтайском крае для эвакуации условно пострадавшего в рамках завершившегося летно-тактического учения.

В ходе завершающего этапа учения посадка экипажа была осуществлена на грунтовую полосу полевого аэродрома. Перед посадкой летчики транспортных самолетов провели воздушную разведку предполагаемого места приземления, чтобы рассчитать размеры взлетно-посадочной полосы и определить точку касания. Кроме этого, с вертолетов Ми-8 группа военных медиков выполнила десантирование по тросу для оказания первой медицинской помощи.

Всего в летно-тактическом учении было задействовано около 20 самолетов и вертолетов, а также более 200 человек летного и инженерно-технического состава, поисково-спасательной группы Центрального военного округа.

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