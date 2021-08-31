31.08.2021 (16:20)
Морские пехотинцы Каспийской флотилии отработали рейдовые действия
Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в рамках батальонного тактического учения (БТУ) провели рейдовые и разведывательно-поисковые действия с боевой стрельбой на бронетранспортерах БТР-82А и БТР-70М.
Военнослужащие выполнили маневры на горном полигоне Аданак. В незнакомой горно-лесистой местности морпехи организовали поиск, блокирование, захват и уничтожение условного противника. В одном из тактических эпизодов подразделения морской пехоты при совершении марша отразили огневую засаду диверсионно-разведывательной группы незаконного вооруженного формирования.
Также морские пехотинцы совершенствовали навыки по организации наблюдательных постов, устройству разведывательных засад, инженерному оборудованию позиций, установке минно-взрывных заграждений.
Далее на одном из этапов БТУ военнослужащим предстоит отработать высадку морского десанта на необорудованное побережье с выполнением боевых стрельб.
На учение привлечено свыше 500 военнослужащих флотилии, в нем задействовано порядка 100 единиц боевой и специальной техники, в том числе десантные катера типа «Серна».