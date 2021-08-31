31.08.2021 (17:10)

На Кавказе и в Ростовской области стартовали масштабные двусторонние батальонные тактические учения

Батальонные тактические учения (БТУ) в войсках Южного военного округа (ЮВО) дополнительно охватили полигоны в Северной Осетии и Ростовской области.

В двусторонних БТУ задействованы батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО на полигоне Тарское в Северной Осетии, а также военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

Подразделения были подняты по учебной тревоге и выполнили марши в районы выполнения задач, где приступили к инженерному оборудованию районов сосредоточения.

Военнослужащие выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, а также боевых машин по мишеням, имитирующим гусеничную, колёсную технику и живую силу противника.

Танковые подразделения в составе разведывательно-огневых комплексов выполнят боевые стрельбы по целям, расположенным на дальности до 4 тыс. м, скрытым в горной местности.

В ходе инженерного обеспечения войск в условиях ведения маневренной обороны инженерные подразделения применят тактику «Сирийский вал», обеспечивающую создание насыпных укрытий для бронетехники при ведении боя и выполнении противоогневого маневра. Также военнослужащие выполнят инженерную разведку местности и объектов, обеспечат устройство и содержание инженерных заграждений, проделывание проходов в заминированных участках, подготовку и содержание путей движения и маневра войск.

Кроме того, поддержку с воздуха окажут экипажи вертолетов армейской авиации ЮВО Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35, Ми-8АМТШ «Терминатор».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице