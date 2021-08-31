31.08.2021 (16:10)

В Астрахани в рамках форума «Армия-2021» мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту посетили более 100 человек

Более 100 гостей военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021» в Астрахани посетили пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

В течение трёх дней на площадках форума с астраханцами работал личный состав пункта отбора граждан на военную службу по контракту совместно с представителями военного комиссариата Астраханской области.

Все желающие могли пройти профессиональное, психологическое тестирование для определения годности к военной службе по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Также специалисты жилищного обеспечения по Астраханской области разъяснили информацию по обеспечению военнослужащих по контракту служебным жильем и включению их в накопительно-ипотечную систему.

Гости смогли ознакомиться с особенностями и преимуществами военной службы по контракту, льготами и пакетом социальных гарантий военнослужащих.

Прошедшим предварительный профессиональный отбор предложили подать заявление и пройти основные испытания для оформления на военную службу по контракту.

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