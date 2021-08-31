31.08.2021 (14:10)

Более 30 танковых экипажей ЮВО выполнили боевые стрельбы в горах Южной Осетии

Танковые экипажи военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в республике Южная Осетия, приступили к выполнению боевых стрельб по движущимся мишеням с применением беспилотных летательных аппаратов. Этап боевой стрельбы проводится в рамках двустороннего тактического учения с батальонными тактическими группами соединения.

Более 30 танковых экипажей выполнили стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2 тыс. м по координатам, полученным от беспилотников. Стрельбы проводятся как в дневное, так и в ночное время с использованием тепловизоров.

Механики-водители выполняют упражнения по вождению по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

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