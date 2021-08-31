31.08.2021 (13:10)

В Ростовской области на «Самбекских высотах» состоялась церемония захоронения останков 38 воинов, погибших в боях Великой Отечественной войны

На территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» прошли мероприятия, посвященные освобождению Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

На Аллее Памяти под оружейные залпы и звуки гимна состоялась церемония захоронения останков 38 советских воинов. Они были обнаружены силами поисковых отрядов в Неклиновском, Куйбышевском, Аксайском, Матвеево-Курганском районах Ростовской области.

Также участники церемонии возложили гирлянду Славы к Вечному огню.

В мероприятиях приняли участие военнослужащие Южного военного округа, представители администрации области, поисковых отрядов Ростовской области.

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